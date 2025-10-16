Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 795 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı ve şimdi tüm dikkatler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Büro personeli, kütüphaneci, güvenlik görevlisi ve aşçı gibi birçok farklı kadroda gerçekleştirilecek olan bu alım, adaylar tarafından büyük ilgi gördü.

Kültür Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Kültür Turizm Bakanlığı tarafından dün duyuru yapıldı.

Başvuruları elektronik ortamda 25.08.2025-08.09.2025 tarihleri arasında alınan 795 Sözleşmeli Personel Alımı kapsamında, KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeleri yapılan adaylar sonuçlarına Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden ulaşabileceklerdir.

ASİL ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri en geç 31.10.2025 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

NOT: Son 1 yıl içerisinde aynı ünvanda 4/B sözleşmeli statüde çalışmakta olan ya da kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların atamaları kesinlikle yapılmayacaktır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birine sahip olmayanlar ile gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olacak şekilde feragat dilekçesi yazarak isealim.pgm@ktb.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

YERLEŞTİRİLEN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe

2. KPSS sonuç belgesi (Barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alınacaktır)

3. Mezun Belgesi aslı veya onaylı örneği, (Barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alınacaktır)

*KPSSP3 puanı ile yerleştirilen adaylar için LİSANS diploması,

*KPSSP93 puanı ile yerleştirilen adaylar için ÖNLİSANS diploması,

*KPSSP94 puanı ile yerleştirilen adaylar için LİSE diploması,

4. Yerleşim Yeri Belgesi (Barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alınacaktır)

5. Nüfus Kayıt Örneği (Barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alınacaktır)

6. Heyet Raporu (Asıl), (Devlet veya Devlet Üniversite Hastanelerinden),

a)Büro Personeli, Aşçı ve Şoför pozisyonlarına yerleştirilen adaylar için; Heyet Raporu (Asıl), heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

b)Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için; Heyet Raporu (Asıl), "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmadığını" gösteren heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. Adayların boy ve kilolarının ilgili kurum tarafından verilen heyet raporunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)

c) Temizlik Personeli için; "Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığını" gösteren heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

7 .15.10.2025 tarihi veya sonrası itibarıyla alınan Adli Sicil Belgesi (Barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alınacaktır), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

8. Askerlik Belgesi (Erkekler için) (Barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

9. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için Özel Güvenlik Kartı (arkalı önlü) ya da Özel Güvenlik Sertifikası aslı veya onaylı örneği

* Evraklarını posta veya kargo yoluyla gönderecek adayların, Özel Güvenlik Kartı veya Özel Güvenlik Sertifika fotokopilerini Bakanlığımızın il ya da ilçelerinde bulunan birimlerine onaylatması gerekmektedir.

Elden evrak teslim edecek adaylar da belgelerinin aslı ve fotokopisiyle başvurarak Genel Müdürlüğümüzde onaylatabilirler.

11. Şoför pozisyonuna yerleştirilen adaylar için Ehliyet ve SRC belgeleri. (Barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alınacaktır)

12. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi (Barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alınacaktır.)

13. Kamu Kurumlarında çalışan, son 1 yıl içinde çalışıp ayrılan adaylar için, Kurumlarından alacakları, hangi pozisyon, statü ve ünvanda çalıştığını gösteren Resmi Belge (Amir onaylı hizmet belgesi, Barkodlu belge vb.)

14. 6 adet vesikalık fotoğraf

Kariyer Kapısı üzerinde durumlarını “Bir sonraki aşamaya hak kazandınız.” olarak gören adaylardan; KÜTÜPHANECİ, TEKNİKER ve TEKNİSYEN pozisyonlarına başvuran adaylar Sözlü Sınava katılmaya hak kazanmıştır.

Sözlü Sınav yer ve tarih bilgisi daha sonra bildirilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.