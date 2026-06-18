Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 795 personel alımına ilişkin başvuru takvimi ve kadro detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık bünyesinde farklı pozisyonlarda görev almak isteyen binlerce aday, başvuru sürecine ilişkin şartları, alım yapılacak kadroları ve başvuruların hangi tarihler arasında alınacağını araştırıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuruları ne zaman? Adaylarda hangi şartlar aranacak?
1 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımı için başvurular 19 Haziran-3 Temmuz döneminde kabul edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, işlemlerini belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.
Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını yapabilecekler.
2 KPSS puan sıralamasına göre alınacak sözleşmeli personel kadrosu
Kültür ve Turizm Bakanlığının personel alımı kapsamında bazı kadrolara yerleştirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. KPSS başarı sıralaması esas alınarak alım gerçekleştirilecek 4/B sözleşmeli personel kadroları ise şöyle:
- Büro personeli,
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
- Temizlik personeli,
- Şoför,
- Aşçı.
3 Sözlü sınavla alınacak sözleşmeli personel kadrosu
Bakanlığın personel alımında bazı kadrolar için KPSS puanının yanı sıra sözlü sınav uygulaması da yapılacak. Bu kapsamda sözlü sınav sonucuna göre alım gerçekleştirilecek 4/B sözleşmeli personel pozisyonları şöyle:
- Kütüphaneci,
- Tekniker,
- Teknisyen.
4 Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
Sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları şöyle sıralandı:
- Türk Vatandaşı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,
- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmesi feshedilenlerin fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.