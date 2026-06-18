Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 795 personel alımına ilişkin başvuru takvimi ve kadro detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık bünyesinde farklı pozisyonlarda görev almak isteyen binlerce aday, başvuru sürecine ilişkin şartları, alım yapılacak kadroları ve başvuruların hangi tarihler arasında alınacağını araştırıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuruları ne zaman? Adaylarda hangi şartlar aranacak?