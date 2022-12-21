Meclis tatil kararı aldı, EYT 2023'e kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) tatile giriyor. AK Parti'nin dün kabul edilen grup önerisiyle Meclis gelecek hafta çalışmayacak.

EYT 2023'E KALDI

NTV'de yer alan habere göre emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve kamuda sözleşmeli olarak görev yapan ve kadroya geçmeyi bekleyenlerle ilgili düzenlemeler 2023 yılına kaldı.

HDP'Lİ GÜZEL VE TORBA KANUN

Genel Kurul gündeminde, 14 maddelik torba kanun teklifi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon raporu bulunuyor.

Bu iki konunun görüşülmesinin ardından Meclis tatile girecek.