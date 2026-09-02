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38 yaşında aldığı kararla hayatı değişti: Bugün 3 şubeyi yönetiyor

Kahramanmaraş’ta aldığı desteklerle işletmesini büyüten Neşe Leblebici, yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yılda 20 ton tarhana ve 15 ton firik üretiyor. Üretim kapasitesini artıran Leblebici, işletmesinde 5 kişiye de istihdam sağlıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
38 yaşında aldığı kararla hayatı değişti: Bugün 3 şubeyi yönetiyor

Eşinin iflas etmesinin ardından evini ve ziynet eşyalarını satarak tarhana ve firik üretimine yönelen Neşe Leblebici, Kahramanmaraş’ta kendi işletmesini kurdu. Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023 depremlerinin getirdiği zorluklara rağmen üretimi bırakmayan Leblebici, aldığı desteklerle işini büyüterek 3 şubeye ulaştı.

1 37 yaşında iş hayatına atılmaya karar verdi

37 yaşında iş hayatına atılmaya karar verdi

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle iflas etmesinin ardından iş hayatına atılmaya karar veren üç çocuk annesi 45 yaşındaki Leblebici, yaklaşık 7 yıl önce kendi işini kurmak için çalışmalara başladı.

Kayınvalidesinin de desteğini alan Leblebici, 2019'da evini ve ziynet eşyalarını satarak tarhana ve firik üretimi yapacağı imalathanenin inşaatına başladı.

2 6 Şubat depremlerinde işletmesi ağır hasar gördü

6 Şubat depremlerinde işletmesi ağır hasar gördü

İmalathanenin inşaatına başladığı dönemde Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kalan Leblebici, 6 Şubat 2023 depremlerinde ise işletmesinin ağır hasar görmesiyle yeniden zorlu bir süreç yaşadı.

İşletmesini yeniden faaliyete geçirmek için çözüm arayan Leblebici, yaptığı araştırmaların ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve KOSGEB'e başvurdu.

3 Zamanla işletmesini büyüttü, 3 şube açtı

Zamanla işletmesini büyüttü, 3 şube açtı

Bu kurumlardan aldığı desteklerle makine ve ekipmanlarını tamamlayarak imalathanesini yeniden üretime kazandıran Leblebici, zamanla işletmesini büyüterek kentte 3 şubeye ulaştı.

4 Şube sayısını daha da artırmak istiyor

Şube sayısını daha da artırmak istiyor

Leblebici, işlerinin umduğundan daha iyi gittiğini ve hedefinin kentteki şube sayısını daha da artırmak olduğunu söyledi.

5 Kadın girişimcilere tavsiyelerde bulundu

Kadın girişimcilere tavsiyelerde bulundu

İşini çok sevdiğini belirten Leblebici, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 bin metrekare alanım var, 800 metrekaresi kapalı. Yıllık 20 ton tarhana üretimim var. 15 ton da firik üretiyorum. Burada benimle birlikte 5 kişiye istihdam sağlıyorum. Şu an 3 şubem var ve yola devam ediyorum. Kadın girişimci arkadaşlar önce kendilerine güvensinler, sonra devletine güvenip yola adım atarak başlasınlar, gerisi gelir."

6 Diğer kadınlara da örnek olmak istiyor

Diğer kadınlara da örnek olmak istiyor

Ev hanımlığından patronluğa ulaştığını dile getiren Leblebici, elde ettiği başarının diğer kadınlara da örnek olmasını istedi.
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