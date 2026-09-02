38 yaşında aldığı kararla hayatı değişti: Bugün 3 şubeyi yönetiyor

İşini çok sevdiğini belirten Leblebici, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 bin metrekare alanım var, 800 metrekaresi kapalı. Yıllık 20 ton tarhana üretimim var. 15 ton da firik üretiyorum. Burada benimle birlikte 5 kişiye istihdam sağlıyorum. Şu an 3 şubem var ve yola devam ediyorum. Kadın girişimci arkadaşlar önce kendilerine güvensinler, sonra devletine güvenip yola adım atarak başlasınlar, gerisi gelir."