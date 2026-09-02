"Savaş alanında yeni stratejimiz temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacak"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, ABD'nin ülkeye dün düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "Bu çırpınışlarınızla, kendiniz için yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacaksınız. Çok yakında İran'ın savaş alanında, diplomaside ve ekonomik kuşatmayla mücadelede uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacağını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Rızayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin dünkü saldırılarına tepki gösterdi.

Washingron yönetimine hitaben Rızayi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çırpınışlarınızla, kendiniz için yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacaksınız. Çok yakında İran'ın savaş alanında, diplomaside ve ekonomik kuşatmayla mücadelede uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacağını göreceksiniz."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu.

İran'ın güney bölgelerinde çeşitli kentlerin hedef alındığı saldırılarda en az 18 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.