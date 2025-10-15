Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanlarına, başvuru şartlarını sağlayan binlerce aday tarafından yoğun katılım sağlandı. Sağlık Bakanlığı'nın 13 Ekim 2025 itibarıyla başvurularını tamamladığı toplam 2.764 sürekli işçi alımı için gözler, kura çekimi takvimine çevrildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülen Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru süreci, 13 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Başvuruların tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından değerlendirme işlemleri başlatılmıştır.
İlk olarak, başvuru şartlarını sağlayan ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların belirlenmesi beklenmektedir. Nihai alım, Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile yapılacak.
Bakanlık tarafından kura yeri ve kesin takvimi (gün ve saat) henüz resmen duyurulmamıştır. Ancak, kura çekimi günü ve saatinin Ekim ayı içerisinde duyurulması beklenmekte.
Kura çekimi süreci, canlı olarak yayınlanacak. Noter kurası çekiminin ardından belirlenen asil ve yedek aday listeleri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmî internet adresi olan yhgm.saglik.gov.tr üzerinden duyurulacaktır. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarının Kasım ayı içerisinde ilan edilmesi öngörülmektedir. Adayların güncel gelişmeleri Bakanlık duyurularından takip etmeleri önemlidir.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları alınan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımında kontenjan dağılımı, yayımlanan ilana göre şu şekildedir:
|Kadro Unvanı
|Kontenjan Sayısı
|TEMİZLİK GÖREVLİSİ
|1.948
|GÜVENLİK GÖREVLİSİ
|572
|KLİNİK DESTEK ELEMANI
|244
|TOPLAM
|2.764
Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı: Atama ve Ücret Bilgisi
Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden alımını yaptığı sürekli işçi kadrolarına ilişkin kura çekimi ve göreve başlama süreçleri ile ücret bilgisi aşağıdaki gibidir:
Atama ve Belge Teslim Süreci:
Yerleştirme ve Bilgilendirme: Kura çekimi tamamlandıktan sonra adayların yerleştirildikleri sağlık kurumları belli olacaktır. Adaylar, teslim etmesi gereken belgelere ilişkin bilgileri ilgili yerleştirildikleri kurumdan alabileceklerdir.
Yedek Aday Çağrısı: Belirlenen süre içerisinde gerekli belgeleri teslim etmeyen veya şartları sağlamayan asil adayların yerine, Noter kurasında belirlenen yedek adaylar davet edilecektir.
Ücret Bilgisi:
Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, göreve başladıklarında yasal asgari ücret ile ücretlendirilecektir.
Adaylar, kura takvimi ve sonuçları hakkındaki güncel duyuruları Sağlık Bakanlığı'nın ilgili resmî kanallarından takip etmelidirler.