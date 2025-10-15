SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülen Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru süreci, 13 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Başvuruların tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından değerlendirme işlemleri başlatılmıştır.

İlk olarak, başvuru şartlarını sağlayan ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların belirlenmesi beklenmektedir. Nihai alım, Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile yapılacak.

Bakanlık tarafından kura yeri ve kesin takvimi (gün ve saat) henüz resmen duyurulmamıştır. Ancak, kura çekimi günü ve saatinin Ekim ayı içerisinde duyurulması beklenmekte.

Kura çekimi süreci, canlı olarak yayınlanacak. Noter kurası çekiminin ardından belirlenen asil ve yedek aday listeleri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmî internet adresi olan yhgm.saglik.gov.tr üzerinden duyurulacaktır. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarının Kasım ayı içerisinde ilan edilmesi öngörülmektedir. Adayların güncel gelişmeleri Bakanlık duyurularından takip etmeleri önemlidir.