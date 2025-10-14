Sağlık Bakanlığı atama taban ve tavan puanları: KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı ortaöğretim, önlisans, lisans atama puanları

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edeceği toplam 15.247 sözleşmeli personel alımı için yapılan KPSS 2025/5 merkezi yerleştirme süreci tamamlandı. 6 Ekim 2025 tarihinde tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçları merakla bekleyen adayların gündeminde yer alan atama sonuçları erişime açılmış durumda. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM adresi üzerinden, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilir.

KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı atama taban ve tavan puanları

Sağlık Bakanlığı'nın 15.247 sözleşmeli personel alımı için yapılan KPSS 2025/5 yerleştirme sonuçları az önce açıklandı ve memur adayları büyük bir heyecanla yerleşip yerleşmediklerini kontrol ediyor.

Yerleşen ve yerleşemeyen tüm adaylar için kritik bir bilgi olan taban puanlar da merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 taban ve tavan puanları için aşağıdaki linklere tıklayınız

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

