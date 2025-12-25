SGK personel alımı başvuruları bitti mi? SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru Yöntemi ve Önemli Uyarılar

Platform: Başvurular yalnızca ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilir.

Ücret: Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için ÖSYM tarafından belirlenen tercih ücretinin kılavuzda yer alan bankalara veya ÖSYM'nin "Ödemeler" kısmından yatırılması şarttır.

Nitelik Kodları: Adayların tercih ettikleri kadroların karşısında bulunan nitelik kodlarını (mezuniyet, sertifika vb.) taşıyıp taşımadıklarını dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir. Şartları taşımadığı halde tercih yapan adayların yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

Kadro ve Branş Dağılımı

Bin kişilik kontenjanın uzmanlık alanlarına göre dağılımı şu şekildedir:

Büro Personeli: 575 Kişi (Önlisans ve Lisans)

Destek Personeli: 275 Kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100 Kişi

Teknisyen: 50 Kişi