SGK personel alımı başvuruları bitti mi? SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın müjdesini verdiği SGK 1.000 personel alımı için beklenen süreç başlamıştı. SGK bünyesine yapılacak 1000 personel alımı için başvuru detayları ve kadroları merak ediliyor.
Başvuru Yöntemi ve Önemli Uyarılar
Platform: Başvurular yalnızca ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilir.
Ücret: Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için ÖSYM tarafından belirlenen tercih ücretinin kılavuzda yer alan bankalara veya ÖSYM'nin "Ödemeler" kısmından yatırılması şarttır.
Nitelik Kodları: Adayların tercih ettikleri kadroların karşısında bulunan nitelik kodlarını (mezuniyet, sertifika vb.) taşıyıp taşımadıklarını dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir. Şartları taşımadığı halde tercih yapan adayların yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.
Kadro ve Branş Dağılımı
Bin kişilik kontenjanın uzmanlık alanlarına göre dağılımı şu şekildedir:
Büro Personeli: 575 Kişi (Önlisans ve Lisans)
Destek Personeli: 275 Kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100 Kişi
Teknisyen: 50 Kişi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilecek olan 1.000 sözleşmeli personel alımı için başvurular, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/2 tercih kılavuzu doğrultusunda 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Bugün itibarıyla (25 Aralık) başvuru sürecinin sonuna gelinmiş olup, adayların işlemlerini saat 23:59’a kadar tamamlaması gerekmektedir.
Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM, merkezi yerleştirme sonuçlarını genellikle başvuruların sona ermesinden sonraki 10 gün içerisinde ilan etmektedir. Önceki yılların (Örn: KPSS 2024/2) takvimi baz alındığında, KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçlarının 2026 Ocak ayının ilk haftasında (tahminen 2-3 Ocak civarı) açıklanması beklenmektedir.