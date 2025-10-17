Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? İşte kadro dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı toplam 200 sözleşmeli personel alımıiçin başvuru tarihleri resmen duyuruldu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Adayların başvurularını elektronik ortamda yapacakları bu süreç şu tarihler arasında gerçekleşecektir:

Başlangıç Tarihi: 13 Ekim 2025

Bitiş Tarihi: 24 Ekim 2025

Adaylar, başvurularını 24 Ekim 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar tamamlamak zorunda.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapacağı 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru ve sonuç duyurusu süreçleri belirlenmiştir:

Başvurular, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden, adayların kişisel e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak elektronik ortamda alınacaktır.

Yerleştirme işlemi, KPSS puan üstünlüğüne göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru ve yerleştirme sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresleri olan www.tarimorman.gov.tr ve/veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adreslerinden ilan edilecektir.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI