Franchising 100: 4 bin 755 şube açmayı hedefliyorlar

Türkiye franchise ekosisteminin 2026 yılında 60 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenirken, franchise işletme sayısının yaklaşık 60 bine, bu işletmelerde istihdam edilen kişi sayısının ise 450 bine ulaşacağı öngörülüyor. Ekonomist Dergisi’nin geleneksel “Franchising 100” araştırması, ekosisteme ışık tutuyor. Yaptığımız araştırmaya göre, franchise veren 100 şirket, 2026 yılı sonuna kadar 4 bin 775 şube açmayı hedefliyor. Yeni dönemde hızlı servis restoranları, kahve zincirleri, sağlıklı yaşam ve spor odaklı konseptler öne çıkıyor.

BURCU TUVAY btuvay@ekonomist.com.tr

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN asakarya@ekonomist.com.tr

Türkiye’de girişimcilik, son yıllarda önemli bir evrim geçiriyor. Pandemi sonrası yeniden şekillenen tüketici alışkanlıkları, dijitalleşmenin hızı ve artan yatırım bilinci, franchise sistemini hiç olmadığı kadar cazip hale getirdi. Bugün artık sadece büyük markalar değil, orta ölçekli işletmeler de “Büyümenin yolu franchise’tan geçiyor” anlayışıyla hareket ediyor. Veriler çarpıcı: Bugün Türkiye’de yaklaşık 3 bin 700 yerli ve yabancı marka franchise sistemiyle faaliyet gösteriyor. Bu markaların yaklaşık yüzde 30’u yurt dışı pazarlara açılarak Türkiye’nin ihracatına katkı sağlıyor. Franchise modeliyle faaliyet gösteren işletme sayısı 50 bini aşarken, bu işletmelerde doğrudan 300 bini aşkın kişi istihdam ediliyor. Ekosistemin yıllık ticaret hacmi ise 55 milyar dolara yaklaşmış durumda. Mevcut ekonomik dinamikler ve girişimcilik trendleri sürdürülebilir bir seyir izlediği takdirde, 2025 yılı sonunda franchise ekosisteminin yıllık ticaret hacminin 55 milyar dolara, işletme sayısının 55 bine ve bu işletmelerde istihdam edilen kişi sayısının ise 400 bine ulaşacağı öngörülüyor.

