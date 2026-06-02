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TÜİK 9 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 9 uzman yardımcısı alımı yapacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK 9 uzman yardımcısı alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre istihdam edilecek personel uzman olarak yetiştirilecek.

Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı gerçekleştirilecek. Başvurular, 12 Haziran'a kadar e-Devlet üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden yapılacak.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet adresinden (www.tuik.gov.tr/duyurular) ilan edilecek. Adaylar, sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı menüsünden ulaşabilecek. Alınacak 9 uzman yardımcısı TÜİK merkez teşkilatında görevlendirilecek.

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