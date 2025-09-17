Pluxee, dünya genelinde çalışan mutluluğunu nörobilim temelli yöntemlerle araştıran The Happiness Index ile birlikte “Türkiye’de çalışanlar ne kadar mutlu?” araştırmasını gerçekleştirdi. Skorların 10 üzerinden belirlendiği araştırmada Türkiye’de çalışanların mutluluk skoru 6,5 olarak açıklandı, dünya ortalaması ise 7,9. Türkiye’de çalışanlar, iş yerinde özgür hissetmediklerini ve kişisel gelişim alanlarında yeterince desteklenmediklerini belirtiyor.

Pluxee’nin “Türkiye’de Çalışanlar Ne Kadar Mutlu?” başlıklı araştırması, iş hayatında mutluluğu ve çalışan bağlılığını etkileyen faktörlere dair çarpıcı bulgular ortaya koydu. Pluxee uygulaması, sosyal medya ve e-posta gibi kanallar üzerinden Mayıs 2025 tarihinde yürütülen, mutluluk ve bağlılık üzerine kurulu bir nörobilim modeli kullanılan çalışmaya Türkiye genelinde farklı bölge ve sektörlerden 2.100’ün üzerinde çalışan katıldı.

Çalışan mutluluğu ve bağlılığı global ortalamanın altında

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de çalışanların mutluluk skoru 10 üzerinden 6,5 oldu. Katılımcılar özellikle “özerklik”, “kişisel gelişim” ve “anlam & amaç” başlıklarında yeterli desteği görmediklerini belirtti. Bu başlıklar aynı zamanda bağlılık skoruna da etki etti. Çalışanların şirketlerine duydukları bağlılık skoru ortalaması globalde 7,8 olurken Türkiye ortalaması 6,4’te kaldı. Türkiye’de coğrafi bölgeler arası mutluluk ve bağlılık skorlarına bakıldığında, mutluluk skorunun en düşük olduğu bölge 5,9 ortalama ile Marmara. Marmara Bölgesi’nde çalışanlar kariyerlerini ilerletme konusunda daha az fırsat olduğunu düşünüyor; ayrıca çalışanların “güven” konusunda da daha düşük skora sahip olması çalışan mutluluğu ve bağlılığını olumsuz etkiliyor. En mutlu çalışanların ise Doğu Anadolu’da bulunduğu görülüyor. Doğu Anadolu’nun mutluluk skoru 7,2 olurken bu bölgeyi Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu izliyor.

En mutlu çalışanlar 51-60 yaş grubunda

Araştırmaya göre çalışanların yaşı ilerledikçe mutluluk skoru artıyor. 51-60 yaş grubundaki çalışanlar, “özerklik” alanında 7.0, “dinlenilme hissi” konusunda ise 7.1 puanla diğer yaş gruplarının önüne geçiyor.

Çalışanların yüzde 47’si işyerini tavsiye ediyor

Katılımcıların yüzde 47’si, kendi organizasyonunu “çalışmak için iyi bir yer” olarak tanımlıyor ve tavsiye ediyor. Ancak iş yerinde özerklik, işin bir amaca ve anlama hizmet ettiğine dair inanç, işe duyulan güven, kişisel gelişim ve iş yeri ilişkileri gibi kriterlerde Türkiye, global ortalamaların altında kalıyor.

Pluxee Türkiye olarak işverenlerin çalışan beklentilerini daha iyi anlaması, sundukları deneyimi iyileştirmesi için içgörü sunmaya devam ettiklerini belirten Pluxee Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu araştırmaya ilişkin şunları söyledi:

“Son yıllarda ‘çalışan mutluluğu’ iş dünyasının en kritik gündemlerinden biri. Biz de ‘Mutluluk ölçülebilir mi?’ sorusuyla yola çıktık; çünkü mutluluk sadece bir duygu değil, aynı zamanda verimliliğin, bağlılığın ve sürdürülebilir başarının temel belirleyicisi. Global iş ortağımız olan The Happiness Index ile gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı araştırma ile de önemli içgörülere ulaştık. Örneğin, katılımcıların çoğu çevresel koşullara eleştirel yaklaşsa da işine tutku duyuyor ancak potansiyellerini gerçekleştirmek için onlara yeterince alan sunulmadığını, özgür hissetmediklerini paylaşıyor. Öte yandan Türkiye’de çalışanlar bireysel çabalarının kurum başarısını etkilediği konusunda çok net; fakat hem hiyerarşi hem de zayıf iletişim akışı çalışanların işlerine ve kurumlarına olan bağlılığını azaltıyor. Çalışanların sesine kulak vermek ve onları gerçekten desteklemek, kurum kültürünü dönüştürmenin en güçlü yolu. The Happiness Index ile hayata geçirdiğimiz bu çalışma da, ölçülmesi zor olan bu alanları görünür kılarak işverenlere yol gösteriyor. Pluxee olarak biz de işverenler ve çalışanlar arasında bir köprü kurmayı, her iki tarafın beklentilerini karşılayacak çözümlerle iş dünyasında sürdürülebilir performansa katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

