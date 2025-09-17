FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED Eylül faiz kararında

FED faiz indirimi yapacak mı? Beklentiler ne yönde?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu ay yapacağı faiz kararına odaklandı. Enflasyon riskleri ve ABD yönetiminin korumacı tutumu, merkez bankasının işini zorlaştırırken, piyasalar 9 ay sonra ilk faiz indiriminin geleceğine kesin gözüyle bakıyor.

FED'in son toplantısında enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğünü belirtmesine rağmen, bazı üyelerden gelen "güvercin" sinyaller beklentileri güçlendirdi. Son toplantıda bazı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin 25 baz puanlık faiz indirimine gitme yönünde oy kullandığı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ise ağustos ayında yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali verdiği belirtildi.

Analistler, Fed yetkililerinden gelen bu açıklamaların Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidilebileceğine yönelik beklentiyi güçlendirdiğini belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 17 Eylül'de politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına çekme ihtimali yüzde 87 olarak fiyatlanıyor.

Öte yandan, Fed'in Amerikan ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı ve 3 Eylül'de yayımlanacak olan "Bej Kitap" raporu da, faiz indiriminin olası boyutu ve zamanlaması hakkında ipuçları arayan yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.