  FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED Eylül faiz kararında

Küresel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) bu akşam açıklanacak olan faiz kararına odaklanmış durumda. Peki FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed faiz indirimine gidecek mi?


Yatırımcılar ve ekonomistler, FED'in Eylül 2025 faiz kararının küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerini yakından takip ediyor. FED'in atacağı adımlar, yalnızca ABD ekonomisini değil, aynı zamanda uluslararası piyasalardaki dolar kuru, emtia fiyatları ve yatırım akışlarını da doğrudan etkilediği için büyük bir merakla bekleniyor. Karar öncesi piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakimken, gözler FED Başkanı'nın yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda.

 

 

Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Piyasaların merakla beklediği Amerikan Merkez Bankası (FED) toplantısı 16-17 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Küresel piyasaların seyrini etkileyecek olan faiz kararı, bu akşam saat 21.00'de duyurulacak.

Kararın açıklanmasının ardından, FED Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameraların karşısına geçerek alınan karara ilişkin açıklamalarda bulunacak. Ekonomistler ve yatırımcılar, hem faiz oranlarındaki olası değişiklikleri hem de Powell'ın geleceğe yönelik mesajlarını yakından takip ediyor.

FED faiz indirimi yapacak mı? Beklentiler ne yönde?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu ay yapacağı faiz kararına odaklandı. Enflasyon riskleri ve ABD yönetiminin korumacı tutumu, merkez bankasının işini zorlaştırırken, piyasalar 9 ay sonra ilk faiz indiriminin geleceğine kesin gözüyle bakıyor.

FED'in son toplantısında enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğünü belirtmesine rağmen, bazı üyelerden gelen "güvercin" sinyaller beklentileri güçlendirdi. Son toplantıda bazı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin 25 baz puanlık faiz indirimine gitme yönünde oy kullandığı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ise ağustos ayında yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali verdiği belirtildi.

Analistler, Fed yetkililerinden gelen bu açıklamaların Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidilebileceğine yönelik beklentiyi güçlendirdiğini belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 17 Eylül'de politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına çekme ihtimali yüzde 87 olarak fiyatlanıyor.

Öte yandan, Fed'in Amerikan ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı ve 3 Eylül'de yayımlanacak olan "Bej Kitap" raporu da, faiz indiriminin olası boyutu ve zamanlaması hakkında ipuçları arayan yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

FED TOPLANTI TARİHLERİ

Fed toplantı tarihleri 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık olarak belirlendi.
