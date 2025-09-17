Sivil teknolojilerin silaha dönüştürüldüğü bir çağ bu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalde basın mensuplarına açıklama yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un geçmiş yıllardakinden daha geniş bir alanda yapıldığını söyledi.

Etkinliğin 1 milyon metrekarelik dev bir alanda gerçekleştirildiğini belirten Bayraktar, "Bir önceki TEKNOFEST İstanbul'a göre 2 kat daha fazla bir alan demek bu. Alanın girişinde Şampiyonlar Geçidi dediğimiz yepyeni bir alanımız var. Şampiyonların eserlerinin sergilendiği muazzam bir alan. Bunun yanında TEKNOFEST, bu yıl tasarımdan sanata, tarımda yüksek teknolojiden sağlıkta yapay zekaya çok geniş bir deneyim imkanı sunuyor." diye konuştu.

Bayraktar, festival kapsamında 64 farklı yarışma kategorisine 1 milyon 100 binden fazla kişinin başvurduğuna dikkati çekerek, "13 bin yarışmacı finale kaldı. Bu kişiler eserlerini Şampiyonlar Geçidi'nde sergiliyor olacak. Bunun yanında Aselsan'ın geliştirdiği Çelik Kubbe'nin bir simülasyonu var. Hemen yanı başımızda Bilim Sokağı adlı, geleceğin Aziz Sancar'larını yetiştirmek isteyen bir sergi var. TEKNOFEST alanının her köşesinde muazzam etkinlikler var. Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'nin ilk defa gerçekleştirdiği genetik teknolojisiyle bereketin vizyonunu çizen, geleceğin tarım teknolojisinin gençlerini yetiştiren bir etkinlik var. Tasarım alanında kültür ve medeniyet vakfımızın düzenlediği sanatla tasarımın buluştuğu harika bir etkinlik daha var." dedi.

Festivale gelmek isteyenlere toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye eden Bayraktar, "Sabahın erken saatleri ve hafta içi buradaki en nitelikli deneyim size sunulacaktır. NSosyal'e kayıt olursanız da hızlı geçiş imkanı ve daha nitelikli bir deneyimden yararlanma şansınız olacak." ifadesini kullandı.

- "Sivil teknolojiler silaha dönüştürülüyor"

Bayraktar, günlük hayatta kullanılan ve asıl amacının sivil olduğu düşünülen teknolojilerin silaha dönüşebildiği bir çağa tanıklık edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Hatırlarsanız seri üretim bandında üretilen çağrı cihazlarının patlatıldığını gördük. Yani düşünün ki siz çocuğunuza bir kulaklık aldınız. Onunla en güzel melodileri dinlemek için kullanmak üzere aldınız ve bunu bir anlamda tümüyle sivil teknolojinin geliştirildiği teknoloji harikası bir cihaz olarak aldınız. Ama bir anda beyninizde patlıyor. Maalesef adına tekno feodalizm dediğimiz ve maalesef dünyada şer güçler tarafından insanlığa büyük fayda getirecek bu teknolojinin bir anlamda ne kadar unsuru varsa sosyal medyadan arama motorlarına, akıllı telefondan tüm dijital cihazlara hepsinin silaha dönüştüğü bir çağ bu."

"TEKNOFEST'in misyonu da öncelikle savunma sanayimizdeki tam bağımsızlıkla başlayıp teknolojinin tüm diğer alanlarında da bağımsız ve hür olabilmemiz için ve bunun yanında müreffeh olabilmemiz için bir paradigma dönüşümü, bir dip dalga oluşturmaktı." diyen Bayraktar, "Bu, savunma sanayisiyle başladı. Sonrasında çok daha geniş bir yelpazeye yayıldı. Teknolojinin tüm diğer alanlarına. Sosyal medya evet ilk adım. Ama bunun sonrasında muhakkak bir anlamda güvenliğimizin teminatı açısından muhakkak kullandığımız diğer teknoloji harikası cihazların muhakkak gençlerimiz tarafından geliştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

- "Medeniyetine faydalı eserler yapacak nesiller yetiştirmek istiyoruz"

Nitelikli insan gücünün büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, "Büyük kaynaklara sahip olabilirsiniz ama asıl olan burada bu teknolojiyi tasarlayıp geliştirecek nitelikli insan gücü ve bu insanların elbette memleket aşkı ve insanlığa faydalı bir eser koyma duygusu. Tek başına yüksek donanımlı insanlar yetmiyor. Yüksek donanımlı insanları yetiştiriyorsunuz ama yurt dışında çok daha iyi imkanlar var. Yine bir anlamda sizi tahakküm altında tutacak kurumlara çalışmış oluyorlar. Dolayısıyla burada bizim TEKNOFEST kuşağıyla hedeflediğimiz sadece en yüksek donanıma sahip nesiller değil aynı zamanda memleketine, milletine, insanlığa ve medeniyetine faydalı eserler yapacak nesiller yetiştirmektir." dedi.

Bayraktar, daha önce düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın muazzam bir coşkuyla kutlandığını hatırlatarak, "O TEKNOFEST sonrası yeni girişimler doğdu. Bir tanesi de Bayraktar Teknoloji Azerbaycan. Azerbaycanlı genç kardeşlerimizin kendi ülkelerimizin bağımsızlığı için, savunma sanayisi için yüksek teknolojiyi geliştirdiği, kendi İHA'larını ve SİHA'larını geliştirdiği bir yer olarak faaliyetine devam ediyor." diye konuştu.