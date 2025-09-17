Lüks bir otelin yanında, tarihi bir konakta bulunan IBV International Vaults, Londra'nın West End bölgesinde yer alan, dünyanın en bilinen özel kasalarından biri. Şirketin genel müdürü Sean Hoey'in CNN'e verdiği bilgiye göre, bu tesis bir suç filmini aratmayacak güvenlik önlemlerine sahip.

Güvenlik Önlemleri



CNN'in haberine göre girişte daima kilitli bir kapı ve kasalara giden yolda bir görevli bulunuyor. İçeri girmek için parmak izi ve iris tarayıcısı ile elektronik bir anahtar kartı olmak üzere üç farklı kimlik doğrulayıcısı kullanılıyor. "İnsan tuzağı" olarak adlandırılan özel bir alanda kurşun geçirmez camlar ve kapılar mevcut. Ayrıca tesis 24 saat CCTV kameraları, izinsiz giriş ve su baskını alarmlarıyla korunuyor.

Saklanan Değerli Eşyalar



Kasaların içinde toplam değeri 40-60 milyon £ arasında değişen eşyalar bulunuyor. Bunlar sadece nakit ve altınla sınırlı değil. Lüks markalara ait çantalar, sanat eserleri, nadir parfümler, hatta aile yadigârları, fotoğraflar, Pokémon kartları ve koleksiyonluk oyuncaklar gibi manevi değeri yüksek eşyalar da saklanıyor. Hoey, bazı müşterilerin yasal belgeleri veya özel eşyaları eşlerinden veya diğer insanlardan saklamak için de kasaları kullandığını belirtiyor.

Müşteri Profili ve Tartışmalar



Müşteriler arasında ünlüler, sporcular, kraliyet aileleri ve milyarderler olduğu gibi, sıradan insanlar da yer alıyor. IBV, müşterilerinin ne sakladığını beyan etmesini zorunlu tutmuyor, ancak yasadışı maddelerin saklanması yasak. Bu durum, eleştirmenler tarafından bankalar gibi sıkı denetime tabi olmadıkları için suçlulara sığınak olabilecekleri yönünde tartışmalara yol açsa da, Hoey müşterilerinin yasallara uygun olduğunu savunuyor.

Şirket, küçük boy kasaların tamamının dolu olduğunu ve sadece birkaç büyük boy kasanın yıllık 20.300 dolara kadar çıkan bir ücretle kiralanabildiğini belirtiyor.

Londra'daki bu özel kasanın güvenlik önlemleri, bir filmden fırlamış gibi detaylı ve çok katmanlı. İşte başlıca güvenlik önlemleri:

Fiziksel ve Biyometrik Engeller

Çelik Kaplı Duvarlar: Binanın tüm duvarları güçlendirilmiş çelik kaplamalarla korunuyor.

Giriş Kontrolü: Bina girişi sürekli kilitli tutuluyor ve kasalara inen merdivenler en az bir görevli tarafından korunuyor.

Üçlü Kimlik Doğrulama: Kasalara ulaşmak için üç farklı kimlik doğrulaması gerekiyor: parmak izi taraması, iris taraması ve elektronik anahtar kartı.

"İnsan Tuzağı" Alanı: Ziyaretçiler, iki kapı ve AK-47'ye dayanıklı kurşun geçirmez cam arasında bekletiliyor.

Elektronik ve Dijital Gözetim

7/24 CCTV Kameraları: Tesis, dört ayrı istasyondan (biri içeride, üçü dışarıda) izlenen 24 saat aktif CCTV kameralarıyla gözetleniyor.

Gelişmiş Alarm Sistemleri: İzinsiz girişleri algılayan alarmlar ve zeminlere, tavanlara ve duvarlara yerleştirilmiş su baskını dedektörleri bulunuyor.

Sürekli İzleme: Şirket müdürü Sean Hoey'in belirttiğine göre, tesis içinde herhangi bir hareket anında çok sayıda yetkiliye bildiriliyor. Hatta gece dışarıda bir tilki bile fark edilip kayıt altına alınabiliyor.