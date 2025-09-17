Bölgesel kalkınmaya ve kadın istihdamına katkı

Mplus Türkiye, Elâzığ’da açtığı yeni lokasyonuyla hem istihdama hem de bölgesel kalkınmaya güçlü bir katkı sunuyor. Ağustos ayında ülke genelinde 1.111 kişiye istihdam sağlayarak şirket tarihinin işe alım rekorunu tazeleyen Mplus Türkiye, Elâzığ’da da kısa sürede 351 kişilik ekibe ulaştı. Şirket, 2026 ortasına kadar şehirde 1.000 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Elâzığ’da yüzde 94’lük kadın istihdam oranıyla fark yaratan Mplus Türkiye, fırsat eşitliği vizyonuyla kadınların iş hayatındaki rolünü güçlendirmeye devam ediyor.

“Kadınlar, iş hayatındaki en büyük itici güç”

Mplus Group’un 62 lokasyonda, 58 ülkede, 300’den fazla kuruma yaklaşık 15 bin çalışanla, 32 dilde hizmet verdiğini belirten Mplus Türkiye ve MENA CEO'su Banu Hızlı, Türkiye’de ise 10 binin üzerinde çalışanla 100’ün üzerinde projeye imza attıklarını, müşteri deneyimi ve iletişimi alanında dünya standartlarında çözümler sunduklarını ifade etti. Elazığ’ın Mplus Türkiye’nin büyüme stratejisindeki merkezi rolüne ve yerel ekonomiye katkılarına dikkat çeken Hızlı, “Elâzığ’da attığımız bu adımla birlikte büyüyor, yerel tedarikçilerle yaptığımız iş birlikleriyle ticari ekosistemi canlandırıyoruz. Elâzığ’da faaliyetimize başladığımız günden bu yana çok kısa bir sürede 351 kişilik güçlü bir ekibe ulaştık. Ağustos ayında aramıza katılan 67 arkadaşımızın 63’ü kadınlardan oluşuyor. Elazığ’da çalışanlarımızın yüzde 94’ünü kadınlar oluşturuyor. Aynı dönemde, ülke genelinde 1.111 yeni çalışanı bünyemize kattık. Bu istihdamın da 876’sı kadın, 235’i erkeklerden oluşuyor ve yüzde 78’lik kadın çalışan oranıyla sektörde lider konumda yer alıyoruz. Kadınların iş hayatındaki varlığının hem ekonomik kalkınma konusunda hem de toplumsal dönüşüme gitme yolculuğunda en büyük itici güç olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

“Elâzığ, teknoloji odaklı müşteri deneyiminde önemli bir merkez haline gelecek”

2026 yılının ortasına kadar da Elazığ’da 1.000 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerine dikkat çeken Hızlı, “Mplus Türkiye olarak, yeni istihdam alanları oluştururken, çalışanlarımızın geleceğine yatırım yapmaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kapsamlı eğitim programlarımızla gençlerimizi yeni nesil teknolojilerle buluşturuyor, yetkinliklerini artırmaya özen gösteriyor ve küresel standartlarda kariyer fırsatları sunuyoruz. Çünkü geleceğin en değerli kaynağının, gençlerin potansiyeli olduğunu biliyoruz. Ayrıca, Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz yapay zekâ destekli iletişim merkezi teknolojileriyle, dünyanın farklı noktalarındaki müşterilerimize özel çözümler üretiyoruz. Buradaki ekibimizin bu sürece dâhil olmasıyla, Elâzığ hem Türkiye’nin hem de dünyanın teknoloji odaklı müşteri deneyimi haritasında önemli bir merkez haline gelecek” dedi.

“Kamu ve özel sektörün iş birliği geleceğe dönük güçlü bir yatırım”

Elâzığ Valisi Numan Hatipoğlu, ülkemizin önde gelen müşteri deneyimi ve çağrı merkezi hizmet sağlayıcılarından biri olan Mplus Türkiye’nin Elazığ’da önemli bir yatırım gerçekleştirdiğini söyledi. Bu yatırımın şehre katkı sağlayacak bir adım olduğunu belirten Hatipoğlu, “Elâzığ sahip olduğu genç nüfusu, çalışkan insan kaynağı ve gelişime açık yapısıyla bu yatırım için en doğru adreslerden biri. Bu merkezde gençlerimiz iş imkânına kavuşacak, iletişim teknolojileri ve müşteri deneyimi alanında kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Kamu ve özel sektörün iş birliğiyle atılan her adım, bizim için geleceğe dönük güçlü bir yatırım. Burada görev alacak gençlerimiz hem kendi kariyerine yön verecek hem de şehrimizin istihdamına, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak. Elâzığ Valiliği olarak, yatırımcılarımızın her zaman yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Mplus Türiye’nin bu önemli yatırımı için şirket yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu merkezin Elazığ’ın dijital dönüşüm sürecine ve istihdam hedeflerine katkı sağlamasını, uzun yıllar hizmet etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

