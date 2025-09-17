Özel sektörün kredi borcu Temmuz'da arttı: Borç 200 milyar dolara yaklaştı

Verilere göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 2,5 milyar dolar artarak 199,3 milyar dolara ulaştı.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,1 milyar dolar artarak 188,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,4 milyar dolar artarak 10,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlemlendi.

Haziran sonuna göre, finansal kuruluşların toplam borcu 3,2 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 0,7 milyar dolar azalış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 2,9 milyar dolar artmış, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 0,8 milyar dolar azaldı. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,1 milyar dolar arttı.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu kaydedildi.

188,6 dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin dolar, yüzde 32,2'sinin euro, yüzde 2’sinin Türk lirası ve yüzde 7,6'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 10,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 30,7’sinin dolar, yüzde 20,5’inin euro, yüzde 47,2’sinin Türk lirası ve yüzde 1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 55,4 milyar dolar olduğu kaydedildi. Bu tutarın 38,7 milyar dolar bankalara, 15,8 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,9 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.