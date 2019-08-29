Kongre turizmi yeni atağa hazır

Ağustos 29, 2019 0 Yorum 63 Okunma
Kongre turizmi yeni atağa hazır

Turizmin en çok kazandıran dallarından biri de kongre ve etkinlik sektörü.

Son yıllarda kongre ve iş otelleri konusunda ülkemizde ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor.

İstanbul’un yanı sıra Muğla’dan Erzincan’a kadar Türkiye’nin farklı kentlerinde dünya standartlarında oteller bu alanda hizmet veriyor.

Son dört yılda kan kaybeden kongre turizmi yeniden atağa kalkmaya hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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