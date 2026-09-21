Tersanede kadın eli: Evrak işlerinden gemi ustalığına uzanan 16 yıl

Yıllarca emek verdiği mesleğe alıştığını kaydeden Başçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmaya başladığımda 'Kadınlar girer mi bu işe?' dedim. Hatta biraz tedirgin olmuştum ama çalıştıkça 'Neden olmasın?' dedim. Kadınların girdiği her yer güzelleşiyor. Zor ama güzel ve keyifli. Mutlu oluyorum, eşime de destek oluyorum. Çalışıp verimli oldukça insan daha çok çalışmak istiyor."