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Tersanede kadın eli: Evrak işlerinden gemi ustalığına uzanan 16 yıl

Adana'da eşinin tersanesinde muhasebe işlerini yürütmek için çalışmaya başlayan Figen Başcı, zaman içinde gemi, yat ve tekne imalatını öğrendi. Tersanede ustalığa kadar yükselen Başcı, meslekte 16 yılı geride bıraktı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tersanede kadın eli: Evrak işlerinden gemi ustalığına uzanan 16 yıl

Adana'da eşinin tersanesinde evrak işlerini yürütmek üzere 16 yıl önce çalışmaya başlayan Figen Başcı'nın görevi zamanla değişti. Tersanedeki üretim sürecini öğrenen 46 yaşındaki Başcı, yıllar içinde gemi, yat ve tekne imalatında ustalık seviyesine ulaştı.

1 İlk başta tersanenin muhasebe işlerini üstlendi

İlk başta tersanenin muhasebe işlerini üstlendi

İki çocuk annesi Başcı, Karataş ilçesinde tersane işleten eşi Cumhur Başcı'ya destek olmak için 2010'da muhasebe işlerini üstlenmeye karar verdi.

2 Kaynak yapmayı ve tornacılığı da öğrendi

Kaynak yapmayı ve tornacılığı da öğrendi

Tersanedeki ilk döneminde evraklarla ilgilenen Başcı, üretim süreçlerini takip ettikçe gemi, yat ve tekne yapımına merak saldı.

Başcı, eşinden ve tersanede çalışan ustalardan kaynak yapmayı ve tornacılığı öğrendi.

3 Deniz araçlarının üretimi ve tamiratında ustalaştı

Deniz araçlarının üretimi ve tamiratında ustalaştı

Zamanla imalat sürecinin farklı aşamalarında görev alan Başcı, deniz araçlarının üretimi ve tamiratında ustalaştı.

4 "Çok keyif aldığım bir yer"

"Çok keyif aldığım bir yer"

Figen Başcı, eşinin yanında büyük projelerde görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

İşe muhasebeci olarak başladığını belirten Başcı, "Zamanla işe merak saldım. 'Kaynak falan da yapabilirim' dedim. Yavaş yavaş başladım. Çok keyif aldığım bir yer." dedi.

5 "Çalışmaya başladığımda 'Kadınlar girer mi bu işe?' dedim"

"Çalışmaya başladığımda 'Kadınlar girer mi bu işe?' dedim"

Yıllarca emek verdiği mesleğe alıştığını kaydeden Başçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmaya başladığımda 'Kadınlar girer mi bu işe?' dedim. Hatta biraz tedirgin olmuştum ama çalıştıkça 'Neden olmasın?' dedim. Kadınların girdiği her yer güzelleşiyor. Zor ama güzel ve keyifli. Mutlu oluyorum, eşime de destek oluyorum. Çalışıp verimli oldukça insan daha çok çalışmak istiyor."

6 "Bu işe daha gençken girmek isterdim"

"Bu işe daha gençken girmek isterdim"

Tersanede vakit geçirmeyi sevdiğini dile getiren Başcı, "Tekne yaptığımızda kaynak yapıyorum, motor bağlıyorum. Her şeyiyle bizzat ilgileniyorum. Memnunum, iyi ki de girmişim. Hatta bu işe daha gençken girmek isterdim. 40-50 ton ağırlığındaki gemilerde emeğim olduğu için çok mutluyum." diye konuştu.

 

7 "Eşim, ben olmasam bile sektörü yürütebilecek gemi ustası oldu"

"Eşim, ben olmasam bile sektörü yürütebilecek gemi ustası oldu"

Cumhur Başcı da eşinin tersanedeki tüm işleri yapabildiğini vurgulayarak, "Eşim, ben olmasam bile sektörü yürütebilecek gemi ustası oldu. Hiç gözüm arkada değil. Eşimle mutluyum. Beni büyük yükten kurtardı. Gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
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