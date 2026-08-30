Sadece maliyet yeterli değil

Değerli okurlar,

Araştırmamız, yaşanan zorluklara karşın satın alma ve tedarik zincirlerini yöneten profesyonellerin hangi adımları attığını anlatıyor. Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Ayşegül Sakarya Pehlivan arkadaşımızın kaleme aldığı araştırmayı dikkatli bir şekilde okumanızı öneriyorum. Araştırmaya katkıları için de KoçZer’e teşekkür ediyorum.



Araştırmadan dikkatimi çeken bazı notlar aldım, sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifeler, yaptırımlar, ticaret savaşları ve hızlı regülasyon değişiklikleri, aynı ürünün farklı ülkelerde farklı maliyet, erişim ve risk profili taşımasına yol açıyor. Bu nedenle şirketlerin genel satın alma politikalarıyla yetinmesi ve yalnızca maliyet kontrolüne odaklanması artık yeterli değil. Bugün satın alma yöneticilerinin masasında çok daha karmaşık bir denklem var: Maliyet yönetimi, tedarik zinciri güvenliği, yapay zekâ, jeopolitik riskler, sürdürülebilirlik ve giderek artan etik ve uyum yükümlülükleri.



Bakın konuyla ilgili sektör temsilcileri hangi değerlendirmelere bulunmuş…

KoçZer CEO’su Serhan Turfan: “Siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Belirsizlikler arttıkça, görünürlük ve karar alma hızı daha değerli hale geliyor. Şirketler çoğu zaman riskleri görüyor ancak doğru kararı yeterince hızlı alamıyor.”



Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal: “Satın alma fonksiyonunu artık yalnızca maliyet odaklı bir operasyon değil, şirketlerin rekabet gücünü ve dayanıklılığını şekillendiren stratejik bir yönetim alanı haline geldi.”



TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz: “Jeopolitik kırılmalar, bölgeselleşen ticaret ve değişken maliyet baskıları nedeniyle 2026-2027’de tedarik zincirlerinde ‘otonomluk’, ‘şeffaflık’ ve ‘dayanıklılık’ öne çıkacak.” BİM Ticaret Başkanı Umut Baba: “Üretim teknolojilerine yatırım yapan, verimliliğini artıran, küresel ham madde piyasalarındaki dalgalanmaları yönetebilen tedarikçiler ön plana çıkacak.”



Arçelik Satınalma, Tadarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alp Karahan: “Önümüzdeki dönemin ana gündemini, jeopolitik hassasiyetlerin yönetimi ve enerji verimliliği oluşturacak. Bu dönüşümde, tedarik zinciri kırılganlıklarını minimize etmeye odaklanan bütünsel bir değer zinciri optimizasyonu, şirketlerin rekabet gücünü belirleyen en kritik unsur haline geliyor.”



Değerli okurlar,

Okullar eylül ayı içinde açılıyor. 16 milyonu aşkın öğrenci için ders zamanı. Veliler için de eğitim harcamaları zamanı. Giriş haberimizde kırtasiye sektörünün analizini bulacaksınız.

Keyifli okumalar.