Dolar güne nasıl başladı? 16 Nisan yorumu

Dün yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 38,0835'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 38,1140 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 primle 43,3260'tan ve sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 50,5670'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 99,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarifelere dayalı ticaret savaşı, küresel çapta ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Karşılıklı adımlarla restleşmeye dönüşen tarife politikalarında her yeni haber akışı, varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, yeni krizlerin baş gösterebileceğine ilişkin endişeleri de artıyor.

Öte yandan, tarifelerin küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki olası olumsuz etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi. Konuşmadan Bankanın makroekonomik projeksiyonlarına dair ipuçları aranacak.

Analistler, ABD'de tarifelerin etkisiyle fiyatlarda yakın vadede artış görülebileceği ve enflasyon ile resesyon arasında politika oluşturmaya çalışan Fed'in politika alanını daraltabileceği endişelerinin sürdüğünü belirterek, para piyasalarında Bankanın yıl genelinde yapacağı faiz indirimleri sayısına yönelik beklentinin hala 4 olduğunu ancak bu tahminlerin güç kaybettiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in mayıs ayında politika faizinde değişim yapmayacağı tahmin edilirken, haziran ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi yüzde 85 ihtimalle fiyatlanıyor.

Analistler, söz konusu belirsizlik ortamının hem makroekonomik göstergeleri olumsuz etkileyebileceğini, hem de doların diğer büyük para birimleri karşısında zayıflamasına neden olabileceğini aktararak, dolar endeksinin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 8,3 düştüğünü vurguladı.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, tarifelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.