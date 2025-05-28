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Dolar güne nasıl başladı? 26 Mayıs yorumu

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 39,0270 seviyesinden işlem görüyor.

26 Mayıs 2025 | 09:56
Dolar güne nasıl başladı? 26 Mayıs yorumu

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 38,9090'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 39,0270 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,7 yükselişle 44,5850'den ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 53,0680'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı değişken tarife söylemlerinin yarattığı belirsizlikler, ABD başta olmak üzere diğer ülkelerin ekonomileri üzerinde de belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Tarifelerde sık değişen politikaların yatırımcıların pozisyon almasını zorlaştırırken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

 

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İLERİ
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
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New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (27 Mayıs)
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