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Dolar güne nasıl başladı? 6 Mart yorumu

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 36,4290 seviyesinden işlem görüyor.

06 Mart 2025 | 09:43
Dolar güne nasıl başladı? 6 Mart yorumu

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 36,4200'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 36,4290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 39,4960'tan ve sterlin/TL yatay seyirle 47,0230'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 1,5 azalışla 104,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamaları varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari alanda izlediği korumacı tutumun küresel ekonomi üzerindeki etkileri yatırımcıların odağında bulunurken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 puanın destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi. AA

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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
Ebebek'ten temettü kararı
Garanti Bankası temettü kararını duyurdu
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
5 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın veri gündemi yoğun
Otomotiv şirketleri şubatta borsada fren yaptı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
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