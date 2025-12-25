ARA
Dolar/euro güne nasıl başladı? 25 Aralık 2025

25 Aralık 2025 sabahında döviz piyasalarında hareketlilik izleniyor. Dolar ve euro yeni güne hangi seviyelerden başladı? İşte yatırımcıların yakından takip ettiği güncel döviz fiyatları…


25 Aralık 2025 sabahında döviz piyasalarında yaşanan gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde. Haftanın yeni işlem gününe girilirken dolar ve eurodaki seyir merak konusu olurken, kurların günün ilk saatlerindeki seviyeleri öne çıkıyor. Peki, döviz kurlarında son durum ne?

Güncel döviz kurları

Serbest piyasada 42,8440 liradan alınan dolar, 42,8460 liradan satılıyor. 50,6180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,6200 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,8490, euronun satış fiyatı ise 50,6560 lira olmuştu.

