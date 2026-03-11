İhracatçı KOBİ’ler İçin 7 stratejik hamle

KOBİ’lerin sürdürülebilirlik dönüşümünde karşı karşıya olduğu riskler ve fırsatlar, stratejik bir yol haritası ihtiyacını her zamankinden daha belirgin hale getiriyor.

Metsims Sürdürülebilirlik Müdürü Orhan Atacan, bu sürecin KOBİ’lerin sürdürülebilirliği kısa vadeli bir zorunluluk değil, uzun vadeli rekabet stratejisinin merkezine yerleştirmesi gerektiğini vurguluyor.



Sürdürülebilirlik Artık Rekabetin Doğrudan Parçası



Atacan, büyük ölçekli şirketlerin ihracattaki güçlü konumları nedeniyle bu dönüşüme daha erken adapte olduğunu, ancak bugün KOBİ’lerin de hem rekabet baskısı hem de küresel beklentiler doğrultusunda sürece hızla uyum sağladığını belirtti. Türkiye’nin ihracatında KOBİ’lerin payının %35’i aşmasının, sürdürülebilirliğin artık stratejik bir gereklilik haline geldiğini gösterdiğini ifade etti.



Dijitalleşmenin bu dönüşüm sürecini daha da hızlandırdığına dikkat çeken Atacan, e-ticaret ve küresel dijital platformlarda yer alabilmek için sürdürülebilirlik kriterlerine uyumun belirleyici hale geldiğini söyledi. “Sürdürülebilirlik yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; dijital rekabetin de temel gerekliliklerinden biri” değerlendirmesinde bulundu.



Yeşil Finansman Dönüşümü Güçlendiriyor



KOBİ’lerin sürdürülebilirlik yatırımlarını başlangıçta maliyet unsuru olarak gördüğünü belirten Atacan, kamu teşvikleri ve uluslararası finansman mekanizmalarının bu algıyı dönüştürdüğünü belirtti. Özellikle 2023 yılında KOSGEB, TÜBİTAK ve Dünya Bankası iş birliğiyle açıklanan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin önemli bir eşik vurguladı. Sağlanan desteklerin firmaların sürdürülebilirlik yatırımlarını daha planlı, ölçülebilir ve stratejik bir çerçevede ele almasına katkı sunduğunu ifade eden Atacan, finansman araçlarının dönüşüm sürecini hızlandıran bir destek mekanizması olduğunu belirtti.



Strateji Eksikliği En Kritik Sorun



Atacan’a göre KOBİ’lerin karşılaştığı en kritik sorun teknik bilgi ya da finansman yetersizliği değil; strateji ve önceliklendirme eksikliği. “Pek çok KOBİ, neyi neden yaptığını netleştirmeden ölçüm ve raporlama adımlarına yöneliyor. Bu durum sürdürülebilirliği parçalı ve reaktif bir sürece dönüştürüyor. Oysa doğru bir yol haritası oluşturulduğunda hem teknik eksikler giderilebilir hem de finansmana erişim planlanabilir” dedi.





KOBİ’lerin Sürdürülebilirlik Yolculuğunda 7 Kritik Adım



Atacan’ın KOBİ’ler için önerdiği yol haritası yedi temel başlıkta toplanıyor:



1. Pazar beklentileri ve mevzuat gerekliliklerini netleştirmek

Satış yapılan pazarların çevresel ve sosyal kriterleri analiz edilmeli, hedef pazara uygun çözümler geliştirilmelidir.



2. Somut ve uygulanabilir aksiyon planı oluşturmak

Atılacak her adımın hangi riski azalttığı veya hangi fırsatı yarattığı açıkça tanımlanmalıdır.



3. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ayrı kurgulamak

Zaman planına yerleştirilmeyen hedefler uygulama zorluğu yaratır.



4. Ölçüm ve izleme mekanizmaları kurmak

Karbon ayak izi, enerji ve kaynak tüketimi gibi alanlarda düzenli veri takibi yapılmalıdır.



5. Yeşil finansman ve teşvikleri düzenli takip etmek

Destek mekanizmaları stratejik olarak değerlendirilmelidir.



6. Verimliliği merkeze almak

Enerji, su ve hammadde verimliliği hem çevresel etkiyi azaltır hem maliyet avantajı sağlar.



7. Sürekli gelişim yaklaşımı benimsemek

Sürdürülebilirlik dinamik bir yönetim sürecidir; strateji düzenli olarak güncellenmelidir.



Atacan sözlerini şu mesajla tamamladı:

“Sürdürülebilirlik artık bir tercih değil; ihracat, rekabet gücü ve kurumsal dayanıklılık açısından bir zorunluluk. Ancak bu yolculuk ölçümle değil, vizyonla başlıyor. Net hedefler ve güçlü bir strateji oluşturulduğunda sürdürülebilirlik maliyet değil, uzun vadeli değer yaratımına dönüşür.”