Toplam ciro yıllık bazda yüzde 35,8 arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 35,8 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Ocak ayında yıllık yüzde35,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30, inşaat ciro endeksi yüzde 34, ticaret ciro endeksi yüzde 39,4 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 33,8 oranında artış gösterdi.

Toplam ciro aylık yüzde 2,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Ocak ayında aylık yüzde 2,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3, inşaat ciro endeksi yüzde 4,4, ticaret ciro endeksi yüzde 3,6 ve hizmet ciro endeksi de yüzde 2,1 oranında artış gösterdi.

