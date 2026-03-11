ARA
TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacminde artış

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,6, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 18,8 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ait ticaret satış hacmi endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,5 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 18,8 oranında artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacminde artış-1

Perakende satış hacmi aylık yüzde 2,4 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,4 artarken, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 1,6 azaldı.

Perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,4 oranında artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacminde artış-2
TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacminde artış-3
TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacminde artış-4
