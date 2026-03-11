Altınay Savunma'dan 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Altınay Savunma Teknolojileri, 2025 yılı konsolide finansal sonuçlarını ve gelecek vizyonunu açıkladı.

Şirket, yüksek katma değerli mühendislik çözümleri ve stratejik alt sistem üretimindeki yetenekleri sayesinde, küresel tedarik zincirindeki dalgalanmalara rağmen büyüme ivmesini kararlılıkla sürdürdü. 2025 yılı konsolide cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 36 artırarak 3 milyar 139 milyon lira seviyesine taşıyan Altınay Savunma Teknolojileri’nin brüt karı 993,4 milyon lira, net karı ise 163,4 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.



“2025 yılı stratejik bir dönüm noktası oldu”



2025 yılı sonuçlarını değerlendiren Altınay Savunma Teknolojileri CEO’su Z. Burak Mercan, şirketin finansal başarısını ve gelecek hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"2025 yılı, Altınay Savunma Teknolojileri için rakamsal bir büyüme yılı olmasının yanı sıra, mühendislik gücümüzün küresel ölçekte tescillendiği stratejik bir dönüm noktası oldu. Konsolide ciromuzdaki yüzde 36’lık artış ve elde ettiğimiz kar performansı, özgün teknoloji geliştirme kabiliyetimizin finansal disiplinle birleştiğinin göstergesi oldu. Bugün kara, hava ve deniz platformlarında ürettiğimiz her bir alt sistem, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına hizmet ediyor. Diğer taraftan küreselde kurduğumuz iş birlikleri sayesinde ülkemiz ekonomisine yüksek katma değerli bir ihracat gücü kazandırıyor. 182 milyon dolarlık toplam iş yükümüzle (backlog), sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz, mühendislik zekamızı, verimlilik odaklı operasyonlarımızla birleştirerek dünya savunma sanayii liginde en üst sıralara çıkmak."



Oyun değiştirecek sistemlere yatırım



Altınay Savunma Teknolojileri olarak 2014 yılından bu yana süregelen mühendislik birikimini; kara, hava ve deniz platformlarında oyun değiştirici inovasyonlara dönüştürdüklerini vurgulayan Mercan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörün dinamikleri gereği uzun ürün yaşam döngülerini ve yüksek teknoloji yatırımlarını yönetirken, finansal sürdürülebilirliğimizi inovasyonla besliyoruz. Ordumuzun operasyonel gücünü maksimize etme hedefiyle yürüttüğümüz kritik alt sistem teslimatlarımızı 2027 projeksiyonuyla kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle robotik alanda açtığımız yeni sayfayı temsil eden altı aşamalı Slaç Temizleme Robotu projemizde, prototip ve entegrasyon safhalarını başarıyla geride bıraktık. 2026 yılında tamamlanacak sistem testleriyle birlikte, bu alanda küresel operasyonel verimlilik standartlarını yerli mühendisliğimizle yeniden tanımlamayı hedefliyoruz."



Hava ve deniz platformlarında dünya klasmanında projeler sergileyen şirket, teknolojide önemli bir eşiğin üzerine çıktı. “Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın pnömatik mühimmat bırakma sistemlerinde tasarım sürecinden üretim aşamasına geçmenin gururunu yaşıyoruz” diyen Mercan, havacılık dünyasının en kompleks test altyapılarından biri olan Iron Bird (Demirkuş) projesini tamamlayarak kabul aşamasına getirdiklerini sözlerine ekledi. MİLGEM Fırkateynleri için geliştirdikleri Kuşkapanı Helikopter Yakalama ve JP-5 Yakıt Transfer Sistemlerinin fabrika kabul süreçlerini başarıyla noktaladıklarını da vurgulayan Mercan, 2026 yılındaki gemi entegrasyonlarıyla birlikte, Türk denizcilik gücünün teknolojik bağımsızlığını zirveye taşıyacak stratejik çıktıları tam kapasiteyle kullanıma sunmuş olacaklarını belirtti.





“Sürdürülebilirliği bütünleşik bir stratejik yapı olarak ele alıyoruz”



Şirket, operasyonel başarılarını kurumsal gelecek vizyonuyla birleştirerek bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesini hayata geçirdi. Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu bir yol haritası çizen şirket, döngüsel ekonomi prensiplerini üretim süreçlerine entegre ederek enerji verimliliği, atık yönetimi ve düşük karbonlu teknolojilere odaklanıyor. CEO Z. Burak Mercan, "Sürdürülebilirliği çevresel bir sorumluluk ile birlikte, teknoloji güvenliği, bilgi güvenliği ve yerli üretim kapasitesinin korunmasıyla bütünleşik bir stratejik yapı olarak ele alıyoruz. Bilgi güvenliği ve Ar-Ge çıktılarının korunması, sürdürülebilirlik stratejimizin temel taşlarından biri. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve daha güçlü bir savunma altyapısı bırakma taahhüdümüzü, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi doğrultusunda kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.



Altınay Savunma Teknolojileri, yerli tedarikçi ekosistemini güçlendirme ve operasyonel karbon ayak izini minimize etme hedefleri doğrultusunda, 2026 yılında da teknolojik dönüşüme ve sürdürülebilir büyümeyi odağında tutacak.