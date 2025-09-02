ARA
DOLAR
41,16
0,11%
DOLAR
EURO
47,97
-0,39%
EURO
GRAM ALTIN
4595,21
0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
11289,13
0,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar/TL güne nasıl başladı? 2 Eylül 2025

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,1350 seviyesinden işlem görüyor.


Dolar/TL güne nasıl başladı? 2 Eylül 2025

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1150'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,1350'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,1900'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,7170'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim patikasına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini belirtti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL