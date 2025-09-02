Dolar/TL güne nasıl başladı? 2 Eylül 2025

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1150'den tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,1350'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,1900'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,7170'ten satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.
ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.
Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim patikasına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini belirtti.