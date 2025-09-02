Arzum'da bedelli tarihi belli oldu

Arzum, SPK'dan yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımı onayı almıştı. Rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi 4 Eylül, bitiş tarihi ise 18 Eylül olarak açıklandı. Şirketten KAP'a yapılan bedelli süreci ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi " başlıklı 6'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak; 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 100 oranında 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) tutarında nakit (bedelli) olarak arttırılarak 600.000.000 TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/08/2025 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 28/08/2025 tarih ve 2025/46 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Şirketimizin sermaye artırımına ilişkin onaylı izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), Şirketimizin (www.yatirimciiliskileri.arzum.com.tr ) ve halka arza aracılık yapacak İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.integralyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 04.09.2025 ile 18.09.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.

Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasın' da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.

