2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adaylarının en önemli gündemi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt başvuruları oldu. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da binlerce öğrenciye yurt imkanı sağlayacak olan KYK'da başvuru süreci resmen başladı.
BAŞVURULAR 6 EYLÜL'DE BİTİYOR
Milyonlarca üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacını karşılayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yurt başvuru tarihleri belli oldu.
Yayımlanan bilgilere göre, KYK yurt başvuruları 2 Eylül tarihinde başladı ve 6 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınacak.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuru sonuçları, başvuruların sona erdiği 6 Eylül 2025 tarihinin ardından en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebilecekler.
Sonuçların açıklanmasının hemen ardından, kazanan adaylar için kesin kayıt süreci başlayacak. Bu süreçte kayıtlarını tamamlamayan öğrencilerin yerine, sıradaki yedek adaylar yerleştirilecek. Yedek yerleştirme süreci, yıl boyunca devam edecektir. Bu nedenle asil listede yer bulamayan öğrencilerin yedek listeyi takip etmeleri önemlidir.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları, yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapılıyor. İşte adım adım izlemeniz gerekenler:
e-Devlet Girişi: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
Başvuru Ekranına Ulaşım: Arama çubuğuna "KYK Yurt Başvurusu" yazarak ilgili ekrana gidin.
Bilgilerin Kontrolü: Başvuru sayfasında kimlik, öğrenim ve aile bilgileri otomatik olarak sistemden çekilecektir. Başvurunuzu tamamlamadan önce bu bilgileri dikkatlice kontrol edin.
Tercih ve Onay: Yurt tercihlerinizi yaparak başvurunuzu tamamlayın. Gerekli görülmesi halinde sizden ek belgeler talep edilebilir.
Tüm işlemlerinizi eksiksiz bir şekilde tamamladığınızda başvurunuz alınmış olacaktır.
KYK Yurtları Kaç Kişilik?
KYK yurtlarının kapasiteleri, yurtların tipine göre farklılık gösterir. Tip numarası yükseldikçe, odadaki kişi sayısı azalır ve genellikle konfor seviyesi artar.
1. Tip Yurtlar: Genellikle 6 veya daha fazla öğrencinin kaldığı odalardan oluşur.
2. Tip Yurtlar: Odalar 4 veya 6 kişiliktir.
3. Tip Yurtlar: Odalar 3 veya 4 kişiliktir.
4. Tip Yurtlar: Odalar 2 veya 3 kişiliktir.
5. Tip Yurtlar: Odalar 1 veya 2 kişiliktir.
6. Tip Yurtlar: Tek kişilik özel odalardan oluşur.
Yurt tiplerinin kapasiteleri, banyo ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarının oda içinde veya koridorda olmasına göre de farklılık gösterebilir.