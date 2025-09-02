2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adaylarının en önemli gündemi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt başvuruları oldu. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da binlerce öğrenciye yurt imkanı sağlayacak olan KYK'da başvuru süreci resmen başladı.