Deutsche Bank AG, endeksten çıkarıldıktan yedi yıl sonra, Euro Bölgesi'nin ana hisse senedi endeksindeki yerini geri aldı.


Dev banka uzun bir aradan sonra tekrar Euro Stoxx 50'de

Bloomberg'de yer alan habere göre; Alman bankası, endeks derleyicisi ISS Stoxx'un Pazartesi günü yaptığı açıklamada Siemens Energy AG ve Belçika borsasında işlem gören biyoteknoloji şirketi Argenx SE'nin ardından Euro Stoxx 50'ye yükseldi.

Bu şirketler, hisseleri ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinden etkilenen 5G ekipman üreticisi Nokia Oyj , otomobil üreticisi Stellantis NV ve konyak üreticisi Pernod Ricard SA'nın yerini aldı.

Deutsche Bank, 2018'den beri Euro Stoxx 50'de yer almıyor ve mevcut CEO Christian Sewing'in göreve gelmesinden sadece birkaç ay sonra yerini kaybetti.

Deutsche Bank'ın yerini geri alması için 2025'te Avrupa'daki bankalarda yaşanan toparlanma gerekti ve Deutsche Bank'ın hisseleri son 12 ayda iki katından fazla arttı.

