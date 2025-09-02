Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

ARA
Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.


Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Pay Başına Brüt Temettü: 3,4420289 TL
Pay Başına Net Temettü: 2,9257245 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 334,058 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

