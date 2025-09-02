Transferde hareketli gün: Kimler geldi, kimler gitti?

İşte dört büyük kulübün dün KAP'a yaptığı bildirimler ve kurumsal sitelerinden yaptığı transfer açıklamaları:
1 BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BJKAS)
Vaclav Cerny Beşiktaş'a
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Vaclav Cerny, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi" denildi. Diğer açıklamalar da şöyle:
Amir Hadziahmetovic, Hull City’e
"Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"
Jean Onana, Genoa CFC’ye
"Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"
2 FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. (FENER)
Ederson, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı kaleci Ederson, İstanbul'a geldi.
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun kalıcı transferi için Portekiz'in Benfica Kulübü ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
Asensio Fenerbahçe'ye
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun kalıcı transferi için Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
Yusuf Akçiçek Al Hilal'e
"Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır".
Diego Carlos Como'ya
"Kulübümüz Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos’un kiralık transferi konusunda İtalya’nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego’ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz"
Amrabat Real Betis'e
"Kulübümüz, oyuncumuz Sofyan Amrabat’ın kiralık transferi konusunda İspanya’nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz"
Livakovic Girona'ya
"Kulübümüz, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanya’nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz"
3 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (GSRAY)
Uğurcan Çakır Galatasaray'a
"Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:
2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,
2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,
2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".
Cuesta, Vasco Da Gama'ya kiralandı
"Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.
Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.
Vasco Da Gama’nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir".
Zaniolo, Udinese'ye Kiralandı
"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2025/2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese Calcio S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Calcio S.p.A. şirketimize 2.500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
4 TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. (TSPOR)
Uğurcan Çakır, Galatasaray'a
"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır".
Mendy Sevilla'ya
"Profesyonel futbolcumuz Batista Mendy’nin, 2025-2026 futbol sezonu için Sevilla Kulübü’ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."