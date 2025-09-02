Transferde hareketli gün: Kimler geldi, kimler gitti?

Uğurcan Çakır Galatasaray'a

"Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:



2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,

2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,

2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".



Cuesta, Vasco Da Gama'ya kiralandı

"Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.

Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.

Vasco Da Gama’nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir".

Zaniolo, Udinese'ye Kiralandı

"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2025/2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese Calcio S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Calcio S.p.A. şirketimize 2.500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

