KYK yurt başvuruları başladı: 2025-2026 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitiyor?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak öğrenci yurtlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularının başladığını açıklayan Bakan Bak, başvuruların 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Bakan Bak, açıklamasında şunları ifade etti:
"Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz"
"An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız. Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacağı için, şifresi olmayan öğrencilerin öncelikle bir şifre edinmesi gerekiyor. Bunun için kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek e-Devlet şifresi alabilirler. Alternatif olarak internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirler.
Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
Öğrenim Bilgilerinizi Kontrol Edin: Yurt başvuruları, e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinize göre alınacaktır. Bu nedenle, başvurunuzu yapmadan önce e-Devlet sistemindeki okul ve bölüm bilgilerinizi mutlaka kontrol edin.
Hatalı Bilgileri Düzeltin: Bilgilerinizde herhangi bir hata veya eksiklik varsa, başvurunuzun geçersiz sayılmaması için derhal üniversitenizin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinizi güncelletin.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle başvuru sürecine başlamadan önce bu adımları tamamladığınızdan emin olun.
KYK Yurt Başvurularında Öncelikli Öğrenci Grupları
2025 yılı KYK yurt başvurularında, barınma ihtiyacı daha yüksek olan belirli öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Bu uygulama, öğrencilere daha adil bir yerleştirme süreci sunmayı amaçlıyor.
Başvurularda öncelikli olarak değerlendirilecek öğrenci grupları şunlardır:
Şehit ve gazi çocukları
Devlet koruması altındaki öğrenciler
%40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar
Aile geliri düşük olanlar
Depremzede öğrenciler
Bu gruplarda yer alan öğrencilerin, başvuru esnasında durumlarını kanıtlayan belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemeleri büyük önem taşıyor.
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti yada affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık tarafından işletilen yurtlardan çıkarma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
ğ) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.