Suni karlama projesi ile kayak sezonu erken başlayacak

Kış turizminin önemli destinasyonlarından Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Bayraktepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonunu uzatmak ve kar garantisi sağlamak amacıyla başlatılan suni karlama sistemi projesinin yapım çalışması hızla devam ediyor.
Kristal karı, çam ağaçlarının arasındaki uzun pistleri, güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizminin vazgeçilmezleri arasında yerini alan 2 bin 634 rakımlı Bayraktepe Kayak Merkezi'nde, Suni Karlama Projesi'nin hayata geçirilmesi ile kayak sezonu da erken açılacak.
Kars Valisi Ziya Polat ve Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, yapımı devam eden Suni Karlama Projesi çalışmalarını yerinde gördü, ilgili firma yetkilisinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini ifade eden Vali Ziya Polat, "Tabii Sarıkamış Kayak Merkezi dünyanın en güzel ve en özel kayak merkezlerinden birisi, kristal karlar diyarı Sarıkamış'ımızda otellerimiz vardı, yatak kapasitemiz iyiydi. Ancak iklimden dolayı biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda kar ile ilgili sıkıntılarımız olmuştu.
Hedefimiz Kasım ortasında suni karlama projesini bitirmek. Böylece Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon tarihi belli olacak. İnşallah 15 Aralık'ta Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kristal karlar diyarında sezonu açmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Sarıkamış Bayraktepe Kayak Merkezi'nde 115 bin metrekare alan üzerine kurulumuna başlanan göletin yanı sıra toplam 190 ton su deposu, 3 trafo, 8 mobil fan tipi, 13 kule üstü fan tipi ve 64 direk tipi olmak üzere toplam 85 kar makinesi ile bin 800 metre uzunluğundaki 1'inci, 2 bin 800 metre uzunluğundaki 4'üncü, 750 metre uzunluğundaki 9'uncu ve 2 bin 800 metre uzunluğundaki 5'inci pistin 150 metresi dahil olmak üzere toplam 5 bin 500 metre uzunluğundaki pistlere 2 kez 40 santimetre kalınlıkta kapasite ile suni karlama yapılabilecek.