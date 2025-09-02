Suni karlama projesi ile kayak sezonu erken başlayacak

Öte yandan Sarıkamış Bayraktepe Kayak Merkezi'nde 115 bin metrekare alan üzerine kurulumuna başlanan göletin yanı sıra toplam 190 ton su deposu, 3 trafo, 8 mobil fan tipi, 13 kule üstü fan tipi ve 64 direk tipi olmak üzere toplam 85 kar makinesi ile bin 800 metre uzunluğundaki 1'inci, 2 bin 800 metre uzunluğundaki 4'üncü, 750 metre uzunluğundaki 9'uncu ve 2 bin 800 metre uzunluğundaki 5'inci pistin 150 metresi dahil olmak üzere toplam 5 bin 500 metre uzunluğundaki pistlere 2 kez 40 santimetre kalınlıkta kapasite ile suni karlama yapılabilecek.