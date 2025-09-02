ARA
  Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin üzerinde seyretti

Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin üzerinde seyretti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.


Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin üzerinde seyretti

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 2,1 seviyesine yükseldi. Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yüzde 2,1'e çıktı. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde ağustosta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde görüldü. Bunu, yüzde 3,1 ile hizmetler, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 1,9 geriledi.

Yıllık enflasyon ağustos ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

