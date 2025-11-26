Dolar/TL güne nasıl başladı? 26 Kasım 2025

Haftanın üçüncü işlem gününde döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor. 25 Kasım 2025 sabahında dolar ve euronun açılış seviyeleri yatırımcıların odağında. Döviz kurlarındaki güncel tablo, güne başlarken en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte güncel döviz kurları...

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 42,4670 liradan alınan dolar, 42,4690 liradan satılıyor. 49,2240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,2260 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,4270, euronun satış fiyatı ise 49,1270 lira olmuştu.