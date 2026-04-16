Güncel döviz kurları: 16 Nisan 2026 dolar ve euro ne kadar?

Döviz piyasalarında haftanın üçüncü işlem gününde hareketlilik sürerken, yatırımcılar dolar ve eurodaki son seviyeleri yakından izliyor.

Küresel gelişmeler ve iç piyasadaki beklentilerin etkisiyle kur cephesinde yön arayışı devam ederken, 16 Nisan 2026 sabahı itibarıyla dövizde son durum merak ediliyor. Dolar kaç TL’den işlem görüyor, euro ne kadar oldu?

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar bugün saat 09:21 itibarıyla 44,7593 (alış), 44,7640'tan (satış) işlem görüyor.

Euronun satış fiyatı ise aynı saat itibarıyla 52,9562 TL.