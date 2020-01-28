2019’da 85 bin şirket kuruldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, Türkiye’de 2019 yılında 85 bin 263 adet şirket kuruldu.
DR. ORHAN KARACA
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2018 yılında kurulan şirket sayısı bundan biraz daha yüksek ve 86 bin 349 adet olarak gerçekleşmişti.
Buna göre 2019 yılında kurulan şirket sayısında yüzde 1,3 düşüş yaşandığı ortaya çıkıyor. 2019 yılının ilk altı ayında kurulan şirket sayısı hep önceki yılın aynı aylarındaki düzeyinin altında gerçekleşti.
Temmuz ayında yaşanan hafif bir artıştan sonra ağustos ayında tekrar düşüş gördük.
Eylül ayından itibaren ise kurulan şirket sayısı önceki yılın aynı aylarındaki düzeyinden epey yüksek çıkmaya başladı.
Bu gelişmede 2018’in son aylarında ekonominin resesyona girmesi yüzünden şirket kuruluşlarının yavaşlamasının getirdiği “baz etkisi” yanında 2019’un son aylarında faiz indirimleri sayesinde iç talebin canlanmasının da etkisi var.
Tüketicinin aşırı kötümser olduğu Türkiye’de girişimciler ise genelde geleceğe oldukça iyimser bakıyor.
Ekonomide canlanma belirtileri görülür görülmez şirket kuruluşlarının yeniden yükselişe geçmesi de bunu teyit ediyor.
Tabii iş hayatında başarılı olmak için iyimserlik tek başına yeterli değil. Hesabını kitabını iyi yapamayanlar başarıya ulaşamıyor. Bu nedenle her yıl ciddi sayıda şirket de iflas edip kepenklerini kapatıyor.
2019 yılında da 14 bin 50 şirket kapandı. 2018 yılında kapanan şirket sayısı 13 bin 593 olarak gerçekleşmişti.
Buna göre 2019 yılında kapanan şirket sayısında yüzde 3,4 artış yaşanmış bulunuyor.
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