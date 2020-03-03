Aile kurumundaki sarsıntı sürüyor - Ekonomist

Aile kurumundaki sarsıntı sürüyor
Ekonomi 2019’un son çeyreğinde hareketlense de geçen yılın büyük bölümünü kötü geçirdi. Bu da aile kurumunda birkaç yıldır süren sarsıntının devam etmesine neden oldu.
DR. ORHAN KARACA
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2019 yılında evlenen çift sayısı yüzde 2,3 düşüş gösterdi ve 541 bine indi. Buna karşılık boşanan çift sayısı ise yüzde 8 artışla 155 bine yükseldi.
Ekonomide işlerin kötü gittiği dönemlerde evlilikler azalıyor ve boşanmalar artıyor. Böyle dönemlerde işsiz kalan veya işsiz kalma olasılığı ortaya çıkan bazı genç çiftler evlilik kararlarını erteliyor.
Bundan daha kötüsü, aynı sorunun geçim sıkıntısını artırması bazı evli çiftlerin ise boşanma kararı almasına neden oluyor.
Bu yüzden resesyon dönemlerinde evliliklerin azaldığını ve boşanmaların arttığını görüyoruz.
Mesela bundan önceki resesyonun yaşandığı 2009’da evlilik sayısı yüzde 7,8 düşerken boşanma sayısı yüzde 14,5 artmıştı.
Aile kurumundaki son sarsıntı ise 2016 yılında başladı. 2016’da ekonominin resesyonun kıyısına kadar gelmesi evlenmelerin azalmaya başlamasına neden oldu.
Hükümetin kamu harcamalarına ve teşviklere yüklenmesiyle 2017’de ekonomi hızlı büyüse de bu durum aile kurumundaki sarsıntıyı önleyemedi.
Muhtemelen bu durum o büyümenin sürdürülebilirliği konusundaki kuşkulardan kaynaklandı.
Nitekim 2018’de ekonomi krize girdi ve bu kez evliliklerdeki düşüşe boşanmalardaki hızlı artış da eşlik etti. Bu süreç 2019 yılında da sürdü.
Ekonomideki mevcut büyümenin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, aile kurumundaki sarsıntının bu yıl da devam etmesine yol açabilir.
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