Bütçeyi yine Merkez kurtardı
Merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi. Geçen yılın aynı ayında bütçede 5,8 milyar TL’lik açık vardı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılki açığın bu yıl fazlaya dönüşmesinin nedenini Merkez Bankası’nın yedek akçesinin bir bölümünün daha Hazine’ye devredilmesi oluşturuyor.
Maliye Bakan-lığı’nın verileri, ağustos ayında Hazine portföyü ve iştirak gelirinin 18,9 milyar TL’yi bulduğunu gösteriyor. Bu kalemin dağılımını bilmiyoruz ama herhalde çok büyük bölümünü Merkez Bankası’nın yedek akçesi oluşturuyor olmalı.
Eğer bu kalemdeki gelir olmasaydı bütçe ağustos ayında fazla değil 18,3 milyar TL açık verecekti. Merkez Bankası’nın yedek akçesinin Hazine’ye devrine temmuz ayında başlanmıştı.
Hazine portföyü ve iştirak geliri temmuz ayında biraz daha yüksek ve 22,3 milyar TL olmuştu. Onun sayesinde temmuz ayında da bütçe fazla vermişti. Bu gelişmeler haziran ayında 105,1 milyar TL olan yıllık bazdaki bütçe açığını ağustos ayında 90 milyar TL’ye kadar indirdi.
Ocak-ağustos dönemindeki bütçe açığı da 68,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Hükümet 2016’nın sonlarından bu yana referandum, genel seçim ve yerel seçim süreçleri nedeniyle bütçede harcamalara yükleniyor.
Geçen yıl ekonominin resesyona girmesiyle vergi tahsilatının yavaşlaması da buna eklenince bütçe açığı rekor seviyelere kadar çıktı. Hükümet Merkez Bankası’nın yedek akçesini kullanarak bütçe açığını biraz aşağıya çekti ama bu açık hala çok yüksek düzeyde bulunuyor.
Üstelik artık Merkez Bankası’ndan gelecek bir kaynak da yok. Bu durumda harcamalarda frene basılmazsa bütçe açığı yeniden yükselebilir.
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