Cari denge hala fazla veriyor
Cari işlemler dengesi ağustos ayında 2,6 milyar dolar fazla verdi. Cari denge geçen yılın ağustos ayında da fazla vermişti ama o fazla biraz daha düşük ve yaklaşık 2,1 milyar dolardı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu nedenle yıllık cari işlemler dengesindeki fazla biraz daha yükseldi. Yıllık bazda temmuz ayında 4,5 milyar dolar düzeyinde olan cari fazla ağustos ayında 5,1 milyar dolara çıktı.
Cari işlemler dengesi yıllık bazda fazla vermeye haziran ayında başlamıştı. Ağustos ayı ile birlikte bu dönem üç aya çıktı. Ancak ağustos ayındaki artış pek de yüksek değil. Bu durum ithalatta ve dolayısıyla dış ticaret açığında 14 aydır süren düşüşün ağustos ayında sona ermesinden kaynaklanıyor.
Türkiye’de cari işlemlerin büyük kısmını dış ticaret işlemleri oluşturuyor. Bu nedenle cari işlemler denyansıtgesi ile dış ticaret dengesi genelde birbirine paralel seyrediyor.
Dış ticaret açığındaki düşüşün durmasına rağmen ağustos ayında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin yine de sürmesini ise büyük ölçüde turizmde işlerin iyi gitmesi sağlamış bulunuyor.
Ticaret Bakanlığı’nın verileri dış ticarette eylül ayındaki durumun aşağı yukarı ağustos ayındaki gibi olduğunu göstermişti. Yani ithalatta ve dış ticaret açığında az da olsa yine artış vardı.
Bu durum cari işlemler dengesindeki iyileşmenin eylül ayında biraz daha yavaşlamış olabileceğini düşündürüyor. Yıllık cari işlemler dengesi bir müddet daha fazla vermeye devam edebilir. Ancak ithalattaki yükselişin hızlanması halinde bir süre sonra tekrar cari açıkla karşılaşabiliriz.
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