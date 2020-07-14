Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, haziran ayında ihracat 13,5 milyar dolar, ithalat ise 16,3 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 15,8 artarken ithalat da yüzde 8,2 yükseldi. Bu arada dış ticaret açığı ise geçen yıla göre yüzde 17,3 düşerek 3,4 milyar dolardan 2,8 milyar dolara indi.

Dış ticarette önceki iki ayda epey derin bir düşüş vardı. İhracatta mart ayında yüzde 18,3’le başlayan düşüş nisan ayında yüzde 41,5’i ve mayıs ayında ise yüzde 40,9’u bulmuştu. İthalat ise nisan ayında yüzde 25 ve mayıs ayında yüzde 27,8 düşmüştü.

Bunların üzerine haziran ayında hem ihracatın hem de ithalatın artması toparlanma işareti gibi görünüyor. Ancak bu artışta geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinin haziran ayında olmasının ve tamamı hafta içine denk geldiği

için dokuz güne uzamasının da etkisi var.

Bu yıl Ramazan Bayramı mayıs ayına kayınca haziran ayında işgünü sayısında ciddi bir artış yaşandı. Bu gelişme olmasaydı hem ihracat hem de ithalat haziran ayında da geçen yılki seviyesinin altında kalacaktı.

Yine de önceki iki ayda 10 milyar doların altında kalan ihracatın haziran ayında 13,5 milyar dolara ulaşması olumlu. Tüm dünyada karantina önlemlerinin gevşetilmeye başlaması sayesinde ihracat dipten dönmüşe benziyor.

Ancak ihracatın gerçek anlamda yükselişe geçmesi kolay olmayacak gibi. Önceki iki ayda 14 milyar doların altında kalan ithalatın haziran ayında 16,3 milyar dolara ulaşması için de benzer bir yorum yapılabilir. İthalatın gerçek anlamda yükselmesi de hemen olacağa benzemiyor.