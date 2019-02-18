Ekonomideki resesyon cari açığı düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018’in aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini geçen hafta açıkladı. Böylece 2018’in tamamındaki bilanço da belli oldu. Ödemeler dengesinin en önemli bölümünü cari işlemler dengesi oluşturuyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu verilere göre aralık ayında cari işlemler dengesi 1,4 milyar dolar açık verirken, 2018’deki cari açık ise 27,6 milyar dolar oldu. Aralık ayındaki cari açık 2017’nin aynı ayındaki düzeyinin yüzde 81,5, 2018’deki cari açık ise 2017’deki düzeyinin yüzde 41,6 altında bulunuyor.
Yani 2018 yılında cari açıkta büyük bir düşüş yaşanmış durumda. Bu düşüş sadece mutlak rakamlarda değil, cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranında da gözleniyor.
Gerçi henüz 2018’in tamamına ilişkin GSYH verileri belli olmuş değil ama bizim tahmini verilere dayanarak yaptığımız hesaplar 2018’de cari açığın GSYH’ye oranının yüzde 3,6 dolayında çıkacağına işaret ediyor. Bu oran g 2017’de yüzde 5,6’ydı.
Yani 2018’de cari açığın GSYH’ye oranında 3 puanlık bir düşüş yaşanmış gibi görünüyor.
2017’de cari açık çok yükselmiş ve biz dahil birçok iktisatçıyı endişeye sevk etmişti. 2018’de cari açığın düşmesi iyi bir şey gibi görünebilir ama maalesef bu düşüş planlı bir şekilde değil söz konusu endişelerin gerçekleşmesi sonucunda yaşandı.
Ekonomi krize girince ithalat düşüşe geçti ve dolayısıyla dış ticaret açığı ile cari açık da geriledi.
Muhtemelen bu gerileme 2019’da da sürecek. Çünkü ekonomide geçen yılın son çeyreğinde başladığı tahmin edilen daralma hala sürüyor gibi görünüyor.
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