Enflasyon tek haneye geri döndü
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu eylül ayında yüzde 0,99 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 6,3 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Yıllık enflasyon hesabından bu yüksek enflasyon oranı çıkıp yerine düşük bir oran girince doğal olarak onda da büyük bir düşüş oldu. Ağustos ayında yüzde 15,01 düzeyinde bulunan yıllık enflasyon eylülde yüzde 9,26’ya indi.
Geçen yılın eylül ayındaki yüksek enflasyon döviz kurlarındaki sıçramanın ürünüydü. Bu yıl döviz kurlarında benzer bir gelişme olmadığı için eylül ayında çok daha düşük bir oranın çıkacağı ve dolayısıyla yıllık enflasyonda da büyük bir düşüş olacağı belliydi.
Fakat gerçekleşen düşüş beklenenden de fazla oldu. Beklentiler eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 10 dolayına ineceği yönündeydi. Yılın ilk beş ayında yüzde 19 dolayında seyreden yıllık tüketici enflasyonu baz etkisi sayesinde son dört ayda 10 puan kadar aşağıya indi.
Ancak bu büyük düşüşün artık sonuna gelindi. Ekim ayında belki bir miktar daha düşebilir ama çok fazla değil. Yılın son iki ayında ise baz etkisinin tersine dönmesiyle enflasyonda yükseliş olacak.
Şu andaki gidişat yıllık tüketici enflasyonunun 2019 yılını yüzde 12-13 arasında kapatabileceğine işaret ediyor. Merkez Bankası, enflasyonun hızla düştüğü son dört ayda para politikası faizini yüzde 24’ten yüzde 16,5’e çekti.
24 Ekim’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında indirimin devamı bekleniyor. Eylül ayında enflasyonun beklenenden fazla düşmesi bu toplantıdaki indirim beklentilerini biraz daha yükseltti.
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