Enflasyon yeniden yükselişe geçti
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu kasım ayında yüzde 0,38 olarak çıktı. Oysa geçen yılın aynı ayında tüketici fiyatları artmak yerine yüzde 1,44 düşmüştü.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
12 aylık enflasyon hesabına bu negatif oranın yerine pozitif bir oran girince kasım ayında yıllık enflasyonda da büyük bir yükseliş yaşandı.
Ekim ayında yüzde 8,55 olan yıllık tüketici enflasyonu kasım ayında yüzde 10,56’ya yükseldi.
Kasım ayında enflasyonda yaşanan bu yükseliş bekleniyordu.
Çünkü önceki altı ayda enflasyona düşüş yönünde etki yapan ve yüzde 20’ye yakın bir seviyeden yüzde 9’un altına kadar çeken “baz etkisi”nin yılın son iki ayında tersine döneceği biliniyordu.
Biz de bu sayfalarda defalarca buna dikkat çekmiştik.
Tersine dönen baz etkisi aralık ayında da yıllık enflasyonun yükselmesine neden olacak. Böylece 2019 yılı muhtemelen yüzde 11,5 dolayında tüketici enflasyonuyla kapanacak.
Bu oran geçen yılın sonundaki yüzde 20,3’lük enflasyona göre büyük bir düşüşe işaret etse de yüzde 5’lik hedefin hala çok üzerinde bulunuyor.
Artık 2019’un sonu aşağı yukarı göründüğü için 2020 yılında enflasyonun ne olacağı merak edilmeye başladı.
2020 yılı için de hedef yüzde 5 ama Merkez Bankası’nın son tahmini yüzde 8,2 düzeyinde bulunuyor.
Normal şartlarda bu tahmini tutturmak pek zor değil ama iç ve dış politik belirsizlikler yüzünden kurların her an sıçrama ihtimali olduğu için kesin bir şey söylemek mümkün görünmüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?