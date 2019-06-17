Enflasyonda düşüş başlıyor
Yılın ilk dört ayını yatay seyirde geçiren yıllık tüketici enflasyonu mayıs ayında hafifçe düştü. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu mayıs ayında yüzde 0,95 oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
2018’in aynı ayındaki tüketici enflasyonu yüzde 1,62’ydi. Bu yüksek oran hesaptan çıkıp yerine nisbeten daha düşük bir oran girince, nisan ayında yüzde 19,5 olan yıllık tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 18,71’e indi.
Esasında mayıs ayında “baz etkisi” sayesinde yıllık enflasyonun biraz daha düşmesi ihtimali vardı. Son 10 yılın verileri dikkate alındığında mayıs ayı için “mevsim normalleri”ne uygun aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,6 olarak hesaplanıyor.
Mayıs ayında aylık enflasyon bu orana yakın çıksaydı yıllık enflasyon yüzde 18,3 dolayına inecekti. Fakat büyük ölçüde döviz kurlarında yaşanan artış yüzünden mayıs ayında aylık enflasyon mevsim normallerini aştı.
Ancak döviz kurlarındaki yükseliş enflasyona tam olarak da yansımadı. Bu da iç talebin iyice zayıflamasından kaynaklanmışa benziyor. Yani mayıs ayında kur etkisi enflasyonu yükseltirken zayıf iç talep etkisi düşürmüş ve bu ikinci etki ilkini bastırmış gibi görünüyor.
Haziran ayında enflasyonda daha güçlü bir baz etkisi var. Geçen yıl haziran ayında tüketici enflasyonu yüzde 2,61’i bulmuştu.
Haziran ayı için mevsim normalleri ise sıfıra yakın olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla bu yıl haziran ayında mevsim normallerine yakın bir enflasyonun çıkması yıllık enflasyonu yüzde 16’nın altına çekebilir.
Tabii bu potansiyel düşüşün ne kadarının hayata geçeceğini yine kur etkisi ile zayıf iç talep etkisinin etkileşimi belirleyecek.
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