Faizdeki düşüş konuta yansıdı
Türkiye’de ağustos ayında 110 bin 538 adet konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısını yüzde 5,1 aşıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yıl ağustos ayında 105 bin 154 adet konut satılmıştı. Konut satışları bu yılın başından beri düşüşteydi. Hatta bu düşüş uzun bayram tatilinin de etkisiyle haziran ayında yüzde 48,6’ya kadar çıkmıştı. Yedi aylık bu düşüşten sonra ağustos ayında az da olsa yükseliş yaşandı.
Ağustos ayındaki yükseliş faizlerdeki düşüş sayesinde mümkün oldu. Merkez Bankası 25 Temmuz’da para politikası faizini yüzde 24’ten yüzde 19,75’e çekmiş ve bunun ardından kamu bankaları öncülüğünde piyasa faizlerinde de düşüş başlamıştı.
Bunun etkisiyle ağustos ayında ipotekli konut satışları yüzde 168 gibi olağanüstü bir yükseliş gösterdi. Bu da diğer konut satışlarındaki düşüş sürmesine rağmen toplam konut satışlarını da yukarı çekti.
Merkez Bankası 12 Eylül’de para politikası faizini bir kez daha düşürüp yüzde 16,50’ye çekince piyasa faizlerindeki düşüşün de devamı geldi.
Bu haftaki kapak haberimizde okuyabileceğiniz gibi, inşaat şirketleri de bu faiz düşüşünden yararlanmak için harekete geçmiş ve kampanyalara girişmiş durumda.
Bu faiz düşüşü yılın kalan döneminde de konut satışlarını olumlu etkileyebilir. Ancak tüketicinin satın alma gücündeki büyük kayıp tamir edilmeden konut satışlarında eski günlere dönmek biraz zor olabilir.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?