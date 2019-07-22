İç talepte zayıflık sürüyor
Reel perakende satışlar mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 düşüş gösterdi. Bu oran önceki ayda yaşanan düşüşten 2 puan daha az ama yine de oldukça yüksek.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Reel perakende satışlar iç talebin en önemli ayağı olan tüketim harcamalarındaki durum hakkında bilgi veriyor. Dolayısıyla bu göstergedeki düşüş iç talebin zayıf olduğu anlamına geliyor.
Reel perakende satışlarda düşüş geçen yılın ağustos ayında başlamıştı. O zamandan bu yana da 10 aydır sürüyor. Geçen yılın son aylarında bu düşüş iyice derinleşmişti. Son birkaç aydır ise biraz hız kesme belirtisi var.
Ancak durum hala oldukça kötü. Geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde düşen iç talepte ikinci çeyrekte de gerileme çıkması kesin gibi.
Bu da aradaha çok iç talebe dayanan Türkiye ekonomisi için iyi haber değil. Ekonomide geçen yılın son çeyreğinde başlayan küçülme ikinci çeyrekte de sürmüşe benziyor.
Önceki hafta yayınlanan sanayi üretimi verilerinde mayıs ayında üretimdeki düşüşün neredeyse durduğunu görmüştük.
Mayıs ayında sanayi üretiminde yıllık bazda sadece yüzde 0,1’lik düşüş vardı. Ancak aynı ayda perakende satışlardaki düşüşte bu ölçüde bir hız kesme çıkmadı.
Benzer bir durum nisan ayında da görülmüştü. Önceki aylarda paralel seyreden perakende satışlardaki değişim ile sanayi üretimindeki değişimin son iki ayda biraz ayrıştığı dikkati çekiyor.
Bunda satışların takvim etkisinden daha az etkilenmesinin ve sanayideki toparlanmanın daha çok ihracat kaynaklı olmasının rolü bulunuyor.
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